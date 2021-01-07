OSB’nin trafiğine dört şeritli çözüm

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır Organize Sanayi Bölgesi yolunda yaşanan trafik sıkışıklığına son verecek; 3 bin 100 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şeritli yolun yapım çalışmalarına kendi iş gücü ve öz kaynakları ile başladı. Yaklaşık 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedeflenen yol; Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi ve Pamuklu Dokuma Fabrikası’nın yanındaki tren makasında yaşanan trafik sıkışıklığını giderecek.

Artan yatırımlarla OSB’de yıl içinde 15 bin çalışan sayısına ulaşılacağını ve araç trafiğinin daha büyük sorun hale geleceğini belirten, OSB Yönetim Kurulu Üyesi olan Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “2019 yılında göreve gelir gelmez yolun projelerini hazırlatmıştık. OSB BaşkanVali Hasan Şıldak, Başkan Vekili Hüseyin Bekki ve diğer üyelerle yapılan istişare toplantılarının ardından yol çalışmalarının startverdik” dedi.

10 yıl sonra 100 bin

Öte yandan, Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 yıl içerisinde 3. ve 4. etapların genişleme sahaları da tamamlanacak. 4 etap tamamlandığında OSB’de yaklaşık 100 bin çalışan olacak.