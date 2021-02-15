Osmanlı Torunu Köy Müzesi’ne davetlisiniz

Osmanlı Torunu Köy Müzesi’nde bin yakın eşya sergileyen Bul, “2007’den beri köyden ve çevreden eşyalar toplamaya başladık. Büyüklerimizin, çocukluğumuzun anıları var. Amacımız tarihe ışık tutmak. Ziyaretçilerden ücret almıyoruz. Çay, fırın böreği ve yayık ayranı ikram ediyoruz. Devlet büyüklerimizin de müzemizi gelip, görmelerini istiyoruz” dedi. l DHA