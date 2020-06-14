14.06.2020 - 00:03 |
Otelcilere eğitim verildi...
Marmaris Belediyesi’nin normalleşme dönemiyle birlikte misafirlerini ağırlamaya başlayan konaklama işletmelerine yönelik düzenlediği 2 günlük çalıştay sona erdi.
Toplantıda sağlık çalışanları, ilgili kamu kurumlarının yetkilileri, uzman kişiler ve Marmaris Belediyesi yetkilileri sunum yaptı. Eğitimlere yaklaşık 200 sektör temsilcisi katıldı. Başkan Mehmet Oktay, salgınının olumsuz etkilerini kısa sürede atlatabilecek güçte olduklarına vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz