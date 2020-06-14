BİST109.8350.62EURO7.68-0.65USD6.81-0.30ALTIN379.72-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Otelcilere eğitim verildi...
    ABONE OL
    14.06.2020 - 00:03 |

    Otelcilere eğitim verildi...

    Marmaris Belediyesi’nin normalleşme dönemiyle birlikte misafirlerini ağırlamaya başlayan konaklama işletmelerine yönelik düzenlediği 2 günlük çalıştay sona erdi.

    Otelcilere eğitim verildi...

    Toplantıda sağlık çalışanları, ilgili kamu kurumlarının yetkilileri, uzman kişiler ve Marmaris Belediyesi yetkilileri sunum yaptı. Eğitimlere yaklaşık 200 sektör temsilcisi katıldı. Başkan Mehmet Oktay, salgınının olumsuz etkilerini kısa sürede atlatabilecek güçte olduklarına vurguladı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Annesi kurtarmaya çalışırken ölmüştü... Tandıra düşen küçük Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti

    Annesi kurtarmaya çalışırken ölmüştü... Tandıra düşen küçük Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Öğle saatlerine kadar devam edecek

    Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Öğle saatlerine kadar devam edecek

    Sıradaki Haber