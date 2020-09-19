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    19.09.2020 - 00:02 |

    Otelden doğaya

    Karaburun’daki metruk bir otel binasının çatı katında mahsur kalan tilkiyi fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

    Otelden doğaya

     İhbar üzerine HAYTAP ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü Seferihisar ekipleri, harekete geçti. HAYTAP üyeleri tilkiye su ve yiyecek verdi. Sağlıklı olduğu anlaşılan tilki, doğal yaşamın ortamına geri bırakıldı. HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, “Vatandaşlarımıza ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü’ne duyarlılığı için çok teşekkür ederiz” dedi.

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