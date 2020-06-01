Oteller bölgesi hazır

Marmaris’te ‘oteller bölgesi’ olarak adlandırılan 8 kilometrelik plajlar, normalleşme kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlendi. İşletmeler, iki şezlong arası 60 santimetre, şezlong grup araları ise 2.5 metreye olarak ayarlandı. 400 mekan ve konaklama tesisinin 3’te 1’inde ise hazırlıklar sürdüğünden çoğu açılmadı. l DHA