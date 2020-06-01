01.06.2020 - 00:03 |
Oteller bölgesi hazır
Marmaris’te ‘oteller bölgesi’ olarak adlandırılan 8 kilometrelik plajlar, normalleşme kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlendi. İşletmeler, iki şezlong arası 60 santimetre, şezlong grup araları ise 2.5 metreye olarak ayarlandı. 400 mekan ve konaklama tesisinin 3’te 1’inde ise hazırlıklar sürdüğünden çoğu açılmadı. l DHA
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız