BİST105.5200.15EURO7.570.07 USD6.80-0.16ALTIN379.600.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Oteller bölgesi hazır
    ABONE OL
    01.06.2020 - 00:03 |

    Oteller bölgesi hazır

    Oteller bölgesi hazır

    Marmaris’te ‘oteller bölgesi’ olarak adlandırılan 8 kilometrelik plajlar, normalleşme kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlendi. İşletmeler, iki şezlong arası 60 santimetre, şezlong grup araları ise 2.5 metreye olarak ayarlandı. 400 mekan ve konaklama tesisinin 3’te 1’inde ise hazırlıklar sürdüğünden çoğu açılmadı. l DHA

    Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Son dakika... 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

    Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

    65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

    65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

    Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: Hafta sonu 14 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: Hafta sonu 14 terörist etkisiz hale getirildi

    Sıradaki Haber