Otizm Derneği’ne arazi tahsis edildi

Kuşadası Otizm Derneği tarafından işletilecek olan eğitim kurumu için Türkmen Mahallesi 2282 ada 1 parsel nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belediye sosyal tesis alanı olarak geçen arazi tahsis edildi. Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı işbirliğinde 5-31 Ekim günleri arasında düzenlenecek olan ‘1. Neopolis Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’ ile ilgili protokolün imzalanması için Başkan Ömer Günel’e yetki verildi.



Günel, “Organizasyonun uluslararası alanda ciddi ses getireceğine inanıyoruz” dedi. Mecliste ayrıca, Adalızade Mezarlığı’nda bulunan tarihi mezar taşlarının özel bir alanda sergilenmesi kararı alındı.