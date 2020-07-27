Otizmli bireyler için AB’den hibe

Otizmli çocukların ebeveynlerine yönelik olan proje, AB’den 31 bin 500 lira hibe aldı. Projeyle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ömer Günel, şunları dile getirdi:



Kesintisiz eğitim



“Proje kapsamında bölgede yaşayan otizmli bireylerin ebeveynleri için uzaktan eğitimler verilecek ve kayıt alınan ders materyallerinden dijital bir arşiv oluşturulacak. Proje kapsamında; otizm hakkında ailelerin bilgilendirilmesi, otizmli çocukların ilgi alanlarının ve yeteneklerinin tespiti, otizmde özel eğitimin önemi, otizmde ailenin rolü, otizmde beslenmenin etkisi, otizmli çocukların yasal ve sosyal hakları, otizm eğitiminde sporun önemi konulu eğitimler verilecek. Eğitim modüllerinin dijital kayıtları ağustos ve ekim ayları arasında tamamlanacak ve tüm halkın kullanımına açık bir dijital arşiv olarak Kuşadası Otizm Derneği’nin internet sayfasına yüklenecek.”



Ailelere destek



Projeyle özel çocuklara katkı sağlanacağını belirten Günel, “Otizmli çocukların erken teşhisi, davranış sorunlarıyla başa çıkma, eğitimin sekteye uğradığı pandemi döneminde çocukların yaşamın diğer aşamalarına hazırlanması, otizm spektrum bozukluklarına dair farkındalık oluşturulması, kılavuz olarak yön gösterme, Kovid-19 sürecinin getirdiği sosyal izolasyon durumunun eğitim sürecine etkisini en aza indirme ve sürecin yönetimi gibi konularda ailelere destek sağlamayı hedefledik” dedi.



Ada’ya kadın eli değiyor...



Kuşadası Belediyesi’nin 22 müdürlüğünden 10’una kadınlar sahip çıkıyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kadriye Balıkçı, Dış İlişkiler Müdürlüğü Özge Önderoğlu Akkuyu, Fen İşleri Müdürlüğü Fatma Çanakçı, Hukuk İşleri Müdürlüğü Huri Yürekli, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gülden Güllüdağ, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sibel Filiz Sirer, Mali Hizmetler Müdürlüğü Pınar Ühelge, Temizlik İşleri Müdürlüğü Ceylan Sarıgöl, Sağlık İşleri Müdürlüğü Selma Uzun, Yazı İşleri Müdürlüğü ise Vildan Akol tarafından yönetiliyor.



Takdir topluyor



Balıkçı’nın sorumluluğundaki Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, basın kuruluşları ile sağlıklı iletişimin sağlanması, belediye faaliyetleriyle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlıyor. Dış İlişkiler Müdürlüğü, kısa süre içerisinde kentte faaliyet gösteren STK’larla iletişim kurarak geliştirdiği ve katkı sunduğu projeler ile dikkat çekiyor. Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla takdir topluyor. Hukuk İşleri Müdürlüğü, hukuksal sorunlar karşısında yazılı ve sözlü görüş bildirmek görevlerini yürütüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, etkinlikler ve festivallerle kente renk katıyor.



Eşitlik vurgusu



Park ve Bahçeler, daha yeşil bir kent hedefiyle çalışıyor. Mali Hizmet Müdürlüğü, tüm gelir ve giderleri kontrol ediyor. Temizlik İşleri ekipleri, toplumda çevre bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalarıyla fark yaratıyor. 7/24 esasına göre yürüten Sağlık İşleri Müdürlüğü, toplum, çevre ve personel sağlığını korumaya yönelik çalışmalarıyla göz dolduruyor. Tüm evrak akışının düzenlenmesi, arşivlenmesi ve kararların yazılması görevini ise Yazı İşleri yerine getiriyor. Yönetim ve karar mekanizmaları içerisinde daha fazla yer almaları gerektiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Kadın bakış açısının kente değer katacağına inanıyorum” dedi.