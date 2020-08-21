Otizmlilere müzik öğretmek istiyor

Müzik ve sahne sanatları lisesi mezunu otizmli Onur Önder, müzik öğretmenliği bölümüne girebilmek için yetenek sınavına ek olarak getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk 800 bine girme şartının engelliler açısından kaldırılması amacıyla başvuru yaptı.

İzmir Narlıdere’de yaşayan 19 yaşındaki Önder’e 4 yaşındayken otizm teşhisi kondu. Doktorlar Önder’in ailesine çocuklarının sanatla uğraşmasını önerdi. Çocuklarının müziğe ilgisi olduğunu fark eden aile, yapılan kontroller sonucunda Onur’un “absolut (kusursuz) kulağa” sahip olduğunu öğrendi. Müziğin yaşantısında çok önemli bir yerinin bulunduğunu, müzikle ilgilenirken farklı bir insan olduğunu aktaran Önder, “Küçük yaşlardan bu yana kendime müzik öğretmeni olma hedefi koydum. Bu arzumu gerçekleştirecekken YÖK’ün yeni düzenlemesi geldi. Müzik öğretmeni olup benim gibi olan arkadaşlarımı hayata tekrar kazandırmak, eğitim vermek istiyorum” diye konuştu. l AA