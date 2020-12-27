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    HaberlerEge Haberleri Otlaktan kaçtılar polise yakalandılar
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    27.12.2020 - 00:03 |

    Otlaktan kaçtılar polise yakalandılar

    İZMİR Karşıyaka’da otlandıkları yeri terk eden danalar Anadolu Caddesi’ne çıktı.

    Otlaktan kaçtılar polise yakalandılar

    Bu sırada bölgede bulunan polis ekipleri, danalara müdahale etti. Mahallede bulunan boş bir araziye götürülen hayvanlar güvene alındı. Hayvanların sahibi Gökhan Atmaca, “Biz yemek yemeye gittik, 1 saat içerisinde hepsi orada yayılıyordu, toplam 31 taneydi. 11 tanesi kalmış. Ne olduysa 1 saat içerisinde oldu” dedi. 18 buzağı bulunurken, 2 buzağının hala kayıp olduğu öğrenildi. l DHA

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