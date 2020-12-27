Otlaktan kaçtılar polise yakalandılar

Bu sırada bölgede bulunan polis ekipleri, danalara müdahale etti. Mahallede bulunan boş bir araziye götürülen hayvanlar güvene alındı. Hayvanların sahibi Gökhan Atmaca, “Biz yemek yemeye gittik, 1 saat içerisinde hepsi orada yayılıyordu, toplam 31 taneydi. 11 tanesi kalmış. Ne olduysa 1 saat içerisinde oldu” dedi. 18 buzağı bulunurken, 2 buzağının hala kayıp olduğu öğrenildi. l DHA