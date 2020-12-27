27.12.2020 - 00:03 |
Otlaktan kaçtılar polise yakalandılar
İZMİR Karşıyaka’da otlandıkları yeri terk eden danalar Anadolu Caddesi’ne çıktı.
Bu sırada bölgede bulunan polis ekipleri, danalara müdahale etti. Mahallede bulunan boş bir araziye götürülen hayvanlar güvene alındı. Hayvanların sahibi Gökhan Atmaca, “Biz yemek yemeye gittik, 1 saat içerisinde hepsi orada yayılıyordu, toplam 31 taneydi. 11 tanesi kalmış. Ne olduysa 1 saat içerisinde oldu” dedi. 18 buzağı bulunurken, 2 buzağının hala kayıp olduğu öğrenildi. l DHA