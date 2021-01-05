Oto kiralamacısını sevindiren haber

Araç kiralayan kişinin aldığı ancak plakaya yazılan trafik cezalarını ödeyen oto kiralama firmalarına müjde geldi. Yıllardır isyan ettikleri durumun 2021 ile bilikte çözüme kavuştuğunu belirten İzmir Oto Galericiler Müşavirlik Kiralama ve Yıkamacılar Odası Başkanı Zafer Dursun, “Bu konuda üç yıldır süren mücadelemiz yılın sonunda başarıya ulaştı. Cezalar yeni yılda artık firmaya değil, aracı kiralayan kişinin tüm kimlik bilgilerini emniyet ve jandarma birimlerine bildiren Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) sayesinde kimlik bilgileri tespit edilen kişiye gönderilecek. Karar kiralamacı esnafımız için önemli bir milat” diye konuştu.

İzmir’in KABİS sisteminde Türkiye’ye örnek olduğunu belirten Dursun, “Odamıza kayıtlı 650 firmanın yüzde 90’ı KABİS kullanıyor. Amacımız bu oranı yüzde 100 yapmak. Ayrıca oto kiralamacıların meslek dalında bir yönetmelikleri yok. Bununla ilgili de çalışıyoruz” dedi.

Araba parası ödüyorduk

Trafik cezalarının bazen bir ay sonra gönderildiğini ve aracı kullanan kişilerin kredi kartlarında yetersiz limit bulunması nedeniyle tahsilat yapamadıklarını anlatan Dursun, “Üyelerimiz bazen faiziyle birlikte ödemek zorunda kalıyorlar. Bir yılda bir araba parası ceza ödediğini söyleyen arkadaşlarımız var” ifadelerini kullandı.