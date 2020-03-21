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    HaberlerEge Haberleri Otobüs kullanımı yüzde 50 düştü!
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    21.03.2020 - 00:05 |

    Otobüs kullanımı yüzde 50 düştü!

    Balıkesir’de yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılara riayet ediyor. Mart ayının ilk haftasında 123 bin 488 vatandaş toplu taşıma araçlarını kullanırken üçüncü haftasında bu oran 29 bin 752’a kadar düştü.

    Otobüs kullanımı yüzde 50 düştü!

    Yaşlı vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanım oranlarının analizlere göre düştüğü bilgisini veren Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, “Yaşlılarımız korunmak için lütfen evlerinde kalsın, toplu alanlardan uzak dursun” dedi.

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