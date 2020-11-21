Otobüsler KPSS’ye gireceklere ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 22 Kasım Pazar günü yapılacak KPSS Ortaöğretim Sınavı dolayısıyla seferlerine sabah saat 06.00’da başlayacak. Otobüsler sınava gireceklere ve görevlilere ücretsiz olacak. Öte haftasonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla otobüs saatlerine dikkat edilmesi istendi.