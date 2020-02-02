02.02.2020 - 00:04 |
Otobüslerde her gün kapsamlı temizlik
Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kentiçi toplu taşıma araçları her gün temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçiriliyor.
Vatandaşların hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri için yapılan temizlik çalışmaları yılın 365 günü yapılıyor.
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.