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    28.03.2020 - 00:03 |

    Otogarda çok sıkı denetim

    İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs önlemlere her gün yenilerini ekliyor.

    Otogarda çok sıkı denetim

    Son olarak, İçişleri Bakanlığı’nın şehiriçi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının kapasitelerinin yüzde 50’sinden fazla yolcu almasını yasaklayan genelgesine göre Büyükşehir ekiplerince, otogardaki otobüs ve minibüsler denetlendi. Denetimler kapsamında yolcu sayısının kontrolüyle birlikte, şoför ve araç sahiplerine salgınla mücadele kapsamında bilgi de verildi.
    Kurallara uymayan şoförlere ve araç sahiplerine ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri kapsamında idari yaptırım uygulanıyor.

    Bin 200 otobüsle devam

    Aynı genelge uyarınca ‘Yeşil Koltuk’ uygulamasını başlatan Büyükşehir, vatandaşın yakın temasını olabildiğince engellemeye çalışıyor. ESHOT ve İZULAŞ genel müdürlükleri, her gün yaklaşık bin 200 otobüsle hizmet vermeye devam ediyor. Öte yandan Büyükşehir, salgın nedeniyle evlerinde oturan çocukları da unutmadı. 0-12 yaş arasındaki çocuklara 40 bin kitap dağıtılması için harekete geçti. İlk teslimat, Buca Ufuk Mahallesi’nde yapıldı. Kitaplarda Başkan Tunç Soyer’in şu notu yer alıyor: “Sevgili çocuklar. Evde canınız sıkılmasın, bol bol kitap okuyun. Sizleri çok seviyorum”.

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