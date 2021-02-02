Oturduğunuz yerden danışın

Hayatlarımızı kökten değiştiren koronavirüs salgınıyla vatandaş ekranlardan sosyalleşti, iş dünyası toplantılarını internet üzerinden yaptı. Her iki kesimin bilgi arayışı ise online danışmanlık hizmetleriyle karşılandı. Beslenmeden girişimciliğe, hukuktan psikolojiye kadar, destek ayağımıza geldi.

Salgınla birlikte her alanda öne çıkan dijitalleşmenin getirdiği en önemli kolaylıklardan biri, bilgiye kolay ulaşım oldu. Hem iş dünyasının hem de vatandaşın ihtiyaç duyduğu onlarca konuda, uzmanlara kolay ulaşım sağlayan online danışmanlık hizmetleri öne çıktı. Pandemide danışma ihtiyacı yaratan en önemli başlıklar ise; beslenme, hukuk, markalaşma, sosyal medya, psikoloji, pazarlama ve girişimcilik oldu.

Beslenme Danışmanlığı

Online beslenme danışmanlığı ile dünyanın neresinde olursanız olun sağlıklı beslenme yolculuğunuza eşlik edecek bir diyet ve beslenme danışmanına ulaşabiliyorsunuz. İletişim araçları sayesinde pek çok danışmandan randevu alıp tıpkı muayenehane ortamında gibi birebir görüşebiliyorsunuz.

ASLIght Clinic online beslenme danışmanlığı da, bu konuda öne çıkan kliniklerden. Diyabet, obezite gibi özel bilgi alanlarında da danışabileceğiniz kadrosuyla, sağlıklı beslenme ve diyet yolculuğunuzda size rehberlik ediyor.

Ön görüşme ile beslenme durumuna etki eden alışkanlıkları, yaşam tarzı ve kan parametreleri gibi birçok faktörün değerlendirildiğini belirten Aslı Kınsız, “Ağırlık takibi ile bel- kalça çevresi ölçümlerinin nasıl yapılacağı öğretiliyor. Haftalık kontroller ile güncel ölçümler sonucunda beslenme programı yenileni” dedi. Program uygulama sürecinde destek ve motivasyonu sağlamak amacıyla da iletişim kesilmiyor.

Hukuk Danışmanlığı

Pandemiyle birlikte pek çok hukuk ofisi, başka ülke veya şehirde olan ya da vakit bulamadığı için hukuk bürosuna gelemeyen kişiler için online danışmanlık hizmetlerini devreye soktu. Barış Kaşka tarafından kurulan Lexius Legal Hukuk Danışmanlığı da, hukukun farklı alanlarındaki uzmanlıkları ile sorunuzun yanıtını bulmanızı sağlıyor. Tıpkı normal düzende olduğu gibi randevu alarak aklınızdaki konuları danışabileceğiniz bu yöntemde hem vakitten kazanıyor hem de kalabalıklardaki bulaş riskinden korunmuş oluyorsunuz.

Marka Danışmanlığı

Uzun süredir dijitalleşmenin önemine vurgu yapan marka danışmanları, pandemi döneminde online düzende çalışmaya geçen pek çok markanın yol göstericisi oldu. Sadece resmi kurumlar değil kişisel marka olmak isteyen şahıslar da, dünyanın neresinde olursa olsun, online danışmanlık hizmeti almaya başladı.

Marka danışmanlığının Türkiye’deki lider firmalarından Towerlife Marka Danışmanlığı da, hizmetlerini uzun süredir online olarak sunuyor. Pandemi öncesinde de farklı şehirlerdeki danışanlarına online danışmanlığı seçenek olarak sunan Towerlife, böylelikle danışanlarını hem yol hem de vakit masrafından kurtarıyor.

Sosyal Medya Danışmanlığı

Artık hangi şehirde, hangi durumda olursanız olun istediğiniz yerden istediğiniz ajansa ulaşabilir, sosyal medyanıza hareket katacak adımları birlikte atabilirsiniz. 323 Ajans da bunlardan biri. 10 yıldır alanında, sektörün trendlerini adım adım takip etmiş, vizyoner ve daima yenilikçi bakış açısına sahip ajansın kurucu ortakları Orsen Sengül ve Cıvan Şen, uzun yıllardır sürdürdükleri başarılı işlerine bu yıl bambaşka bir yön daha verip kreatif direktör olarak Deniz Sarıhanlıoğlu ile çalışmaya başladı. 323; İzmir’in dijital dünyada hak ettiği ilgiyi görmesi için ellinden geleni yapma konusunda oldukça inatçı.

Online Psikolojik Danışmanlık

Dünya olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Desteğe ihtiyaç duyan kişiler ise durumu ertelemeden ve evlerinden çıkmadan psikolojik destek alabiliyor. Denge PDM Kurucusu Uzm. Psk. Dan. Ferhan Bıçakçılar, sunulan danışmanlık hizmetini şöyle açıklıyor:

“Çeşitli programlarla, görüntülü ya da sesli olarak görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Online danışmanlık/terapi denilince akla gelen şeylerden biri de, kişisel bilgilerin güvenliği oluyor. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hükümlerine uygun bir aydınlatma metni göndermekteyiz. Yine bu metinle danışanlarımızın verileri korunma altına alınmış olmakta.”

Reklamcılık ve Dijital Pazarlama Danışmanlığı

Geleneksel reklamcılığın etkisini giderek yitirdiği bir dünyada, ajans- marka ilişkileri de çevrimiçi ortamlara taşıdı. PlatinCo da, bu sistemle çalışan reklam ajanslarından biri. PlatinCo CEO’su Oya Tüzün, “Temel yaklaşımınız doğru ve etkili iş sonucu üretmek olduğu sürece, işi nerede, hangi ortamda yaptığınızın bir önemi yok. Mesele, markanın problemini doğru anlamak. Problemi bir toplantıda anlamaya çalışmakla, telefon konuşmasında duymak, bir video konferansta hissetmek arasında bir fark kalmadı” dedi.

Girişimcilik

İşini online ortamda kurmak ve büyütmek isteyen girişimci kadınlar için sunulan eğitim ve danışmanlık imkanları, pandemiyle dijitale taşındı. Dijital pazarlama ve online iş modelleri üzerine online eğitim ve danışmanlıklar veren Gözde Girişimciler platformu da bunlar biri. Her pazar akşamı saat 21.00’de ücretsiz olarak online seminer gerçekleştiren platformun kurucusu Gözde Karaaslan, yaklaşık 1.5 saat süren seminerde, satışlarını nasıl artırabileceklerinden ve nasıl bir otomasyon sağlayabileceklerinden bahsediyor. Seminerin sonunda da 1 ay süren online eğitimimin tanıtımını gerçekleştiriyor. 4 bölümden oluşan eğitim programı ise, katılımcılara, kadınlardan oluşan bir topluluğa dahil olma fırsatı sunuyor.

Spor

Dijitalliğin hayatımızı kolaylaştırdığı alanlardan biri de spor. Artık her şeyde olduğu gibi spor yapmak için de evimizden çıkmamıza gerek yok. Pek çok kurum online verdiği dersler ve kişisel antrenör çalışmalarıyla bizlere hizmet sunar durumda. SDF Sport Studio da bu salonlardan biri. Normal şartlarda İzmir Narlıdere’de bulunan stüdyoya Türkiye’nin hatta dünyanın her yerinden bağlanabilirsiniz. Online dersler canlı olarak ZOOM üzerinden haftanın 3 günü (salı-perşembe-cumartesi) gerçekleşen salonda ders saatlerine uyum sağlayamayanlar da düşünülerek o günün dersini kaydedip linki katılımcıyla paylaşılıyor. 60’ar dakikalık derslerden oluşan programda kardiyo, fonksiyonel antrenman, pilates birlikte yapılarak yağ yakımı sağlanıp, kaslar çalıştırılıyor.