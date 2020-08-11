Oxford’da öğrenci New York’ta avukat

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek üzere Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giren ve yüksek onur öğrencisi unvanıyla mezun olduktan sonra Türkiye ile yetinmeyip ABD’de avukatlık ruhsatı alan Beril Boz, şimdiyse Oxford Üniversitesi’nde doktora yapıyor. Başarısının sırrını çok çalışmak olarak açıklayan Boz, “Hukuk okumak isteyen öğrencilere tavsiyem, teorik bilgilere ve hukuk felsefesine önem vermeleri. Herhangi bir kuralın hangi amaç ve teorilere dayanarak günümüze geldiğini öğrenmek, araştırmak ve sorgulamak çok önemli” dedi.

Altı yıldır ticari dava ve hukuk danışmanlığı ile mesleğini yapma şansı bulan Boz, kişisel verilerin korunması hukuku alanında doktora yapıyor.

Halkla buluşma

Beril Boz gibi birçok mezun verip önemli yerlere gelmeleriyle gururlandıklarını söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı ve IGUL Direktörü Prof. Dr. Feridun Yenisey, “Bundan sonraki hukuk eğitimi ve hukuk uygulaması sanal olacak. Sanal döneme uygun hukukçu yetiştirmek üzere özel yapılandırılmış bir bina yapıyoruz. Bunun için teknoloji ile donatılmış sınıflara ihtiyacımız var. Giriş katında uzlaştırma çalışmalarına uygun şekilde yapılacak. Avukatlar ve öğrenciler orada halka bilgi vercek. Böyle bir model içerisindeyiz” diye konuştu.