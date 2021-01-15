‘Öyküler’ raflarda

Okurlarının, çizdiği karikatürleri “Aynı ben!” tepkisiyle okuduğu, son yılların adından en çok söz ettiren İzmirli karikatürist Cem Güventürk dördüncü karikatür kitabı “Öyküler”i okurlarıyla buluşturdu.

Sanatçı yeni kitabı Öyküler’de yayınladığı önceki karikatür kitaplarından farklı olarak bu kez ruha dokunan çizgi öykülerini bir araya getiriyor. Aralık ayının ortasında satışa sunulan ve sadece internet üzerinden satın alınabilen kitabın hızlıca 3. baskısını yapması, yılın en çok satanları arasında olacağını şimdiden gösteriyor.