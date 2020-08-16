Oylar Başkan Günel’e

Ege ve Marmara’da kurulu yerleşim merkezlerinin belediyelerini, bölgedeki ekolojik dengeyi ve biyolojik çeşitliliği gözetip, çevre sağlığının korunması alanında araştırma ve geliştirme yapmak amacıyla bir araya getiren Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği’nin (EMARÇEB) 2020 yılı birinci olağan meclis toplantısı Edremit’te yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle üç ay gecikmeli olarak toplanan mecliste yapılan oylamada, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Encümen Üyeliği’ne seçildi. Denizli Babadağ Belediyesi, İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, Kırklareli Ahmetbey Belediyesi, Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi, Kırklareli Vize Belediyesi, Manisa Saruhanlı Belediyesi ile Tekirdağ Şarköy Belediyesi ise birliğin yeni üyeleri oldu. Toplantıda, iklim değişikliğinin etkileri de ele alındı. Çevre ve çevre sağlığı konusunda görev yapan kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile de işbirliği yaparak projeler üretmeyi amaçlayan; çevreye duyarlı, demokratik katılımcı, saydam, hizmetlerde verimliği esas alan yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba gösteren EMARÇEB’e üye 42 belediye bulunuyor.