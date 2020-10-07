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    07.10.2020 - 00:02 |

    Oylarımız Denizli’ye

    Çevre ve doğa dostu projeleriyle Türkiye birincisi olan Denizli Büyükşehir’i, dünya şampiyonu yapmak için son 4 günümüz kaldı

    Oylarımız Denizli’ye

    Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) düzenlediği yarışmada Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Şampiyonluğu için mücadelesinde son 4 güne girildiğini belirten Başkan Osman Zolan, bir kez daha herkesi sosyal medya hesaplarından #WeLoveDenizli etiketi ve https://welovecities.org/tr/denizli/ adresinden oy kullanmaya davet etti. Büyükşehir’in doğa ve çevreye bakışıyla dünyanın önde kentleri arasında yarışmasının kendilerini gururlandırdığını kaydeden Başkan Zolan, “Türkiye’nin en temiz, en çevreci ve en sağlıklı kenti unvanı bulunan şehrimiz şimdi dünya şampiyonluğu yolunda ülkemizi temsil ediyor. Türkiye Şampiyonu Denizli, Dünya Şampiyonluğu için yarışıyor. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. 11 Ekim son gün, tüm hemşerilerimi ve Türkiye’yi şehrimize destek olmaya davet ediyorum” dedi.

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