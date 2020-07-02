02.07.2020 - 03:33 |
Oyun salonları ve kafeler temizlendi
Kontrollü normalleşme dönemi çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başlayan internet kafe ve elektronik oyun salonları Ödemiş Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.
Hastalık tehdidine karşı dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Bu dönemde esnafımızı yalnız bırakmadık. Esnaf odalarımızla işbirliği içerisinde işyerlerinin dezenfeksiyonunu sağladık. Çalışmalar periyodik olarak sürüyor” dedi.