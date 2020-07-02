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    HaberlerEge Haberleri Oyun salonları ve kafeler temizlendi
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    02.07.2020 - 03:33 |

    Oyun salonları ve kafeler temizlendi

    Kontrollü normalleşme dönemi çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başlayan internet kafe ve elektronik oyun salonları Ödemiş Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

    Oyun salonları ve kafeler temizlendi

    Hastalık tehdidine karşı dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Bu dönemde esnafımızı yalnız bırakmadık. Esnaf odalarımızla işbirliği içerisinde işyerlerinin dezenfeksiyonunu sağladık. Çalışmalar periyodik olarak sürüyor” dedi.

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