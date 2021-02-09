Oyun tasarımında iddialılar

Matematik öğrenimi için geliştirdiği oyunla katıldığı ilk yarışmada birincilik kazanan Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mustafa Mert Aladağ, daha ikinci sınıfta üniversitenin Kuluçka Merkezi Minerva’da, G.A. Software ismiyle kendi ofisini kurdu. Şirketleşme için ilk adımlarını atan Aladağ ve ekip arkadaşı Furkan Ağca, bu süreçte katıldıkları Ankara’nın tanıtımı için düzenlenen Game-Makers Ankara Temalı Oyun Geliştirme Yarışması’nda da kentin müzelerini, tarihi yapılarını ve simgesel önem taşıyan yapılarını inceledikleri Hitit Güneşi isimli oyunlarıyla birincilik kazandı.

Hedef küresel sektör

G.A. Software’i şirketleştirmek istediklerini de ifade eden Aladağ, “Amacımız, öncelikle ülkemizdeki oyun sektörüne katkı sağlayıp şirketleşip daha sonra da yüksek kalitede projelerle küresel oyun sektöründe büyük işler başarmak. Tüm oyunlarımız ve uygulamalarımızın hem hikayeleri hem de tüm tasarımı bize ait. Bu kapsamda ekibimizi de genişletiyoruz. Ben ve Furkan Ağca’nın yanı sıra tasarım ve kodlama için Rukiye İrem Sarısoy da ekibimize katıldı” diye konuştu.