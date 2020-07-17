17.07.2020 - 00:02 |
‘Oyun yasağı bir an önce kalksın’
Koronavirüs nedeniyle aylarca kapalı kalan, şimdilerdeyse kapılarını açmalarına rağmen kağıt ve okey oynanmasına izin verilmediği için boş kalan kahvehaneler, zor günleri atlatamadı. Gündoğdu Meydanı’nda esnaf adına açıklama yapan ve zararına çalıştıklarını belirten İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, “İnsanımız kahvehanelere sosyalleşmek amacıyla geliyordu. Biz her gün açığız ama elektrik ve su faturalarını ödeyemiyor, kiramızı, çalışan ücretlerini veremiyoruz. Oyun yasağının bir an ön kalkmasını, vergi, prim borcu gibi ödemelerin de ertelenmesini istiyoruz” dedi.
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.