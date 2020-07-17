‘Oyun yasağı bir an önce kalksın’

Koronavirüs nedeniyle aylarca kapalı kalan, şimdilerdeyse kapılarını açmalarına rağmen kağıt ve okey oynanmasına izin verilmediği için boş kalan kahvehaneler, zor günleri atlatamadı. Gündoğdu Meydanı’nda esnaf adına açıklama yapan ve zararına çalıştıklarını belirten İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, “İnsanımız kahvehanelere sosyalleşmek amacıyla geliyordu. Biz her gün açığız ama elektrik ve su faturalarını ödeyemiyor, kiramızı, çalışan ücretlerini veremiyoruz. Oyun yasağının bir an ön kalkmasını, vergi, prim borcu gibi ödemelerin de ertelenmesini istiyoruz” dedi.