Oyuncaklar, çocukları ekrandan uzaklaştırdı

PANDEMİ döneminde çocukların evde daha fazla vakit geçirmeleri nedeniyle oyuncak satışları arttı. İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi ve 34 yıllık oyuncak imalatçısı Adil Özyiğit, oyuncakla oynayan çocukların, ekran başındaki akranlarına göre paylaşımcı ve okul hayatında daha başarılı olduğunu ifade etti.

Oyuncak sektörünün pandemi döneminde parlak günler yaşadığını belirten Özyiğit, “Oyuncak fabrikaları, özellikle pandemi döneminde tam kapasite çalışmalarına rağmen siparişlere yetişemiyor. Biz ürünlerimizi eskiden 1 haftada alırken şu an 45 günde ya da 2 ayda alıyoruz. Sektörün büyümesiyle beraber ihracat imkanları da çok arttı” dedi. - İZMİR DHA