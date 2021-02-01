'Özbek’e arıtma istemiyoruz'

İzmir Büyükşehir Belediyesi, atık suların otomatik olarak arıtıldığı paket arıtma tesislerinin sayısını artırıyor. Bu kapsamda Urla’nın 1800 nüfuslu Özbek Mahallesi’nde de 1000 metrekarelik hazine alanı üzerinde paket arıtma tesisi kurulması için çalışmalara başlandı. İZSU, 125 metreküp artıma kapasitesine sahip olacak tesisle ilgili imar plan çalışmalarını tamamladı.

Ancak Özbek sakinleri, çevre kirliliğine de neden olacağı gerekçesiyle projenin yapımına karşı çıkıyor. Vatandaşlar tesisin Eğriliman koyuna uzanan derenin kenarına yapılacağına dikkat çekerek, “Arıtma tesisine karşı değiliz. Biz yapılacağı bölgeye karşıyız. Projeyle, eşsiz bir faunaya sahip Eğriliman ve Güzelbahçe Körfezleri zarar görecek. Deşarjı bizim de oturduğumuz Güzelyalı Sitesi’nin faydalandığı körfeze yapılacaktır. Artık buradan denize girilmesi göründüğü kadarı ile mümkün olmayacaktır. Tesis, denizi ve doğayı etkilemeyecek bir yere örneğin mezarlık yanına yapılabilir” diye belirtti.

Ağaçlar kesilecek

Arıtma tesisinin kurulacağı arazi üzerinde 400 yaşını aşkın zeytin ağaçlarının yer aldığına dikkat çeken bölge sakinleri, “Kanunen daraltılması bile yasak olan zeytin ağaçları kesilecek. Ayrıca Türk denizcilik tarihinde birçok önemli savaşın yaşandığı Eğriliman Koyu zengin su ürünleri ve bitki çeşidiyle de pek çok araştırma tezine de konu olmuş. Tesiste arıtma işlemlerinde kullanılacak kimyasallar bu koya ve bölgeye zarar verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapımı kanunlara ve yönetmeliklere aykırı olan bu tesisin yapımını bir an önce durdurmalıdır” diye konuştu.

Bölge sakinleri, tüm çevrecilere seslendi, “Destek olmak isteyenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe yazıp tesisin durdurulmasını talep edebilir” dedi.