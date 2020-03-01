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    HaberlerEge Haberleri Özçamdibispor’un gurur gecesi
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    01.03.2020 - 00:00 |

    Özçamdibispor’un gurur gecesi

    İzmir Süper Amatör Lig Güney Grubu’nda mücadele eden Özçamdibispor, geleneksel Dayanışma Gecesi’ni geniş bir katılımla görkemli bir şekilde tamamladı.

    Özçamdibispor’un gurur gecesi

    Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un da katılım gösterdiği Özçamdibispor Dayanışma Gecesi’ne, Bornova’da faaliyet gösteren kulüplerin başkanları, yöneticileri, antrenör ve oyuncularının yanı sıra Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kahya, Meclis Üyeleri, TÜFAD İzmir Şube Başkanı Dr. Şaban Acarbay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Sivil Toplum Kuruluşları, Bornova Belediyespor Sportif Direktörü Adnan Özbağcı ile Genel Koordinatör Ali Alanç ve de Bornova’da faaliyette bulunan amatör kulüp temsilcileri katıldı.

    Başkan İduğ’a plaket

    Sunumunu Özgür Özkök’ün yaptığı gece de Musicana Band grubu ve solistleri Yılmaz Demirtaş ile Göknur Tonya’nın seslendirdiği eserler, geceye eşlik etti. Özçamdibispor Kulüp Başkanı Ahmet Çoruhlu, tüm konuklara katılımlarından dolayı teşekkür ederken, gelecek adına uzun vadeli hedefleri olduklarını da belirtti. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ise, Bornova ve İzmir futboluna hizmetlerinin devam edeceğini ifade etti. Düzenlenen Dayanışma gecesinde ilk olarak Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’a plaket takdim edilirken, Özçamdibispor Kulüp Başkanı Ahmet Çoruhlu Başkan İduğ’a hem plaket hem de çiçek vererek, Bornova Amatör futboluna ve Özçamdibispor’a sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

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