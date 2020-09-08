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    08.09.2020 - 00:04 |

    Özdemir güven tazeledi

    Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şubesi’nin 2. Olağan Genel Kurulu Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

    Özdemir güven tazeledi

    Yapılan seçimlerde İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir güven tazeledi. Topluma faydalı olmak ve sağlık çalışanlarını ayrım gözetmeksizin yalnız bırakmamak için çalıştıklarını belirten Özdemir, “Bizler sağlık emekçilerinin kapısını sadece yetki dönemlerinde çalanlardan asla olmadık, olmayacağız. Yılın 365 günü yönetim kurulumuzla, ilçe başkanlarımızla, kurum temsilcilerimiz ve delegelerimizle sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu gösterdik. Hangi kurumda, nerede bir sağlık çalışanı varsa onun üzüntüsüne ortak olmak, sevincini paylaşmak, dertleriyle kederlenmek, sorunlarına çözüm, yaralarına merhem olmak için buradayız” dedi.

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