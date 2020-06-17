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    HaberlerEge Haberleri Özdere’de gençlik festivali
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    17.06.2020 - 07:00 |

    Özdere’de gençlik festivali

    Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP İzmir İl Gençlik Kolları tarafından sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayına katılıp gençlere yönelik projelerini anlattı.

    Özdere’de gençlik festivali

    Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP İzmir İl Gençlik Kolları tarafından sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayına katılıp gençlere yönelik projelerini anlattı. Haziran ayında ilki planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen gençlik festivalini eylül ayında yapacaklarını belirten Kayalar, “Özdere Orta Mahalle’de 36 sanatçının katılımıyla gerçekleştireceğimiz festival hem yurt içi hem de yurt dışından gençleri ilçeme çekecek” dedi. Gençler için yeni sosyal alanları da Menderes’e kazandıracaklarını ifade eden Kayalar, “Görece’de Doğal Yaşam Merkezi kurmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yüzme havuzu projemizde değişikliğe gidiyoruz. Yarı olimpik ve açık olan yüzme havuzumuzu kapalı yüzme havuzu olarak planladık. Bu projemizi de tamamlayarak gençlerimizin hizmetine açacağız” diye konuştu.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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