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    HaberlerEge Haberleri Özdilek’e veda
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    17.02.2020 - 00:00 |

    Özdilek’e veda

    Kayserispor’a sezonun ilk yarısında takımda forma giyen eski futbolcusu Sapunaru’nun golüyle 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor’da yolların ayrıldığı Teknik Direktör Mehmet Özdilek beklentileri karşılayamadı.

    Özdilek’e veda

    Ligin 7. haftasında deneyimli teknik adam Yücel İldiz’in yerine göreve gelen Özdilek, 15 maçta sadece 4 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Yeşil siyahlılarla 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde eden Özdilek, Kayserispor maçının ardından Ege ekibiyle yollarını ayırdı.

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