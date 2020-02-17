17.02.2020 - 00:00 |
Özdilek’e veda
Kayserispor’a sezonun ilk yarısında takımda forma giyen eski futbolcusu Sapunaru’nun golüyle 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor’da yolların ayrıldığı Teknik Direktör Mehmet Özdilek beklentileri karşılayamadı.
Ligin 7. haftasında deneyimli teknik adam Yücel İldiz’in yerine göreve gelen Özdilek, 15 maçta sadece 4 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Yeşil siyahlılarla 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde eden Özdilek, Kayserispor maçının ardından Ege ekibiyle yollarını ayırdı.
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.