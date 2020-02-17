Özdilek’e veda

Ligin 7. haftasında deneyimli teknik adam Yücel İldiz’in yerine göreve gelen Özdilek, 15 maçta sadece 4 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Yeşil siyahlılarla 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde eden Özdilek, Kayserispor maçının ardından Ege ekibiyle yollarını ayırdı.