Özel anların güzel ortağı

Estetik algısı ve beğeniler kişiden kişiye değişebilir, ama özel anlarda çiçeğe yer vermenin hoşluğu değişmez. İzmir’de özel tasarım çiçek ve aranjmanlar hazırlayan Vera Çiçekcilik, yılların tecrübesiyle yurtdışından siparişler alıyor. Mutlu günleri daha da unutulmaz kılmak için çiçek tercih edenlerle müşteri titizliğinde çalıştıklarını belirten Vera Çiçekçiliğin Kurucusu Selda Oral, ablası Zehra Oral’ın da işe dahil olmasıyla birlikte, sektörde sağlam adımlarla ilerlediklerini dile getirdi.

- Aranjmanlarınızı neye göre hazırlıyorsunuz? Özellikle gelin çiçeği gelinlerin en önemli aksesuarlarındam. Bu aranjmanlarda neye dikkat ediyorsunuz?

Çiçek, insanların birbirine jest yaparken, mutluluklarını paylaşırken en çok tercih ettiği güzelliklerden ve biz de kişilerin mutlu anlarına ortak oluyoruz. Bizim işimizde aranjmanı hazırlayan kişinin yaratıcılığı en önemli faktör. Müşteriyi anlayıp doğru bir yönlendirme ile gönderim amacını birleştirip en uygun tasarımı hazırlıyoruz. Kendi sitemiz için tasarım hazırlarken yenilikçi olmaya, sadeliğe ve şıklığa önem veriyoruz.

Gelin çiçeklerine ayrı bir özen gösteriyoruz çünkü sevgili gelinlerimizin en mutlu ve en özel günlerinde çiçeklerinin de onlara yakışır güzellikte olması gerekiyor. Buketleri hazırladıktan sonra görselini sunuyoruz ve müşteri memnun kalana kadar ufak tefek düzenlemeler yapıyoruz.

‘Uzmanlık alanımız’

- Düğün salonu, nişan, davet vb. mekan dekorasyonlarında çalışıyor musunuz?

Düğün salonu, nişan, davet gibi mekan organizasyonlarında sadece çiçeği içeren kısımlarda çalışıyoruz. Örneğin bir düğün organizasyonunda müzik, fotoğraf gibi konumuz dışında kalan kısımlarla ilgili işleri almıyoruz. Sadece başarılı olduğumuz işi yapmayı tercih ediyoruz.

- Hem göze hem burna hitap eden nefis bir iş yapıyorsunuz. Artıları ve eksileriyle bize biraz mesleğinizden bahseder misiniz?

Kesinlikle harika bir işimiz var. Aslında işimizi severek yaptığımız için eksileri olan bir iş olarak görmüyoruz. Bütün müşterilerimiz bizim için çok önemli. En güzel yanı hem gönderim sağlayan hem teslim alan müşterilerimizi mutlu etmiş olmamız. Özellikle müşterimiz olmayan ama çiçeğini teslim aldığında çok memnun kalıp bize ulaşarak müşteri portföyümüze katılan kişilerin olmasını en büyük başarımız olarak kabul ediyoruz. Çok gururlandıran ve mutlu eden bir süreç.

- Online satışınız var mı, müşterilerinizle nasıl buluşuyorsunuz?

Online alışveriş sitemiz var. Köklü müşterilerimiz sitemizi aktif kullanıyor. Özellikle yurtdışında olup İzmir’deki sevdiklerini mutlu etmek isteyen müşterilerimiz ağırlıkta. Yeni müşteriler için ve sitemizi daha geniş kitlelere duyurabilmek için reklama önem veriyoruz.

‘Tam saatinde teslim’

- VIP kategorinizde hangi ürünler bulunuyor?

VIP kategorimizde farklı aksesuarlar ile ithal garnitür ve çiçeklere ağırlık veriyoruz. Kişiye özel harf tasarımlı aranjmanlarımız, son yıllarda popüler olan kutu içi çiçekler gibi özel aranjmanlarımız bu kategoride bulunuyor.

- Teslimat süreniz nedir?

Gün içinde teslim şeklinde oluyor. Müşterimizin özellikle belirttiği bir teslimat saati varsa ona mutlaka uyuyoruz. Gecikme olduğunda hem bizim hem müşterimizin emeklerinin boşa gittiğine inanıyoruz. Doğru zamanda teslimat yapmadığımız sürece işimizi doğru yapmış olduğumuzu düşünmüyoruz.

‘Birlikte karar alıyoruz’

- Önceden neler yapıyordunuz? Biraz kendinizden bahseder misiniz?

10 yıldır bu sektörün içindeyim, ablam ise yeni katıldı. Tekstil sektöründe uzun yıllar çalıştıktan sonra sağlık sebebi ile bırakmak zorunda kaldı. Böylece birlikte işi büyütmeye karar verdik. Alsancak’da, Çiğli’de ve Buca’da şubelerimiz var.

- Tanıdıkla iş yapmak zordur derler ama siz kardeş olarak iş yapıyorsunuz. Nasıl anlaşıyorsunuz, belli görev dağılımlarınız var mı?

Tanıdıkla iş yapmak zordur evet, birçok örneğini duyuyoruz. Bizim için kesinlikle geçerli bir durum değil. Evet, aramızda bir görev dağılımı var. Herkes uzman olduğu konu ile ilgileniyor. Ben, şubelerin, personelin ve sipariş görsellerinin kontrollerini yapıyorum. Online alışveriş sitemiz için tasarımları da ben hazırlıyorum. Ablam işin muhasebe, planlama, pazarlama kısmı ile ilgileniyor. Reklamların geri dönüşlerini, sosyal medya takibini yapıyor. Firma hedeflerini, büyüme, gelişme ile ilgili kısımları birlikte konuşup planlayıp karar alıyoruz. Farklı bir bakış açımız hiç olmadı ve aldığımız kararlardan olumsuz bir etki görmedik. Sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.

Aylık bakım hizmeti

- Çiçek bakımında en sık yapılan yanlışlar nelerdir? Bize bitki bakımına dair birkaç ipucu verir misiniz?

Çiçek bakımı ile ilgili müşterilerimize mutlaka bilgi veriyoruz. Siparişi geçme aşamasında gönderim amacını öğrenip hangi çiçeğin suya, ışığa ne kadar ihtiyacı olduğunu söylüyor, gerekli yönlendirme ve bilgilendirmeleri yapıyoruz.

Markalarla uzun ömürlü çalışma modülümüz var. Ofisler için aylık çiçek bakımları bize ait oluyor. Belli periyotlarda ya da gerekli zamanlarda ekip arkadaşlarımız ofislere gidip toprak değişimi vitamin vs. gibi gerekli bakımları yapıyor. Böylece çiçekler uzun ömürlü oluyor.