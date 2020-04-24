Özel bankalara fonlama çağrısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faizleri 100 baz puan daha düşürüp yüzde 8.75’e çekmesi kararını değerlendiren İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Salgını nedeniyle küresel ölçekte durma noktasına gelen ekonomiyi ayakta tutabilmek için likiditenin hayati önemi var. Alınan karar, finansa erişimi biraz daha kolaylaştırması açısından isabetli” ifadelerini kullandı. Duran talep nedeniyle faizlerin dip yaptığı bir dönemden geçtiğimizi belirten Kestelli, “Özel bankaların Merkez Bankası’nın verdiği mesajı iyi algılaması ve reel kesimi fonlama konusunda gereğini yapmasını bekliyoruz” dedi