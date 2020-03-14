Özel giysili ekipler parklarda çalışıyor

60 personel, ilçe merkezindeki oyun parkları, dinlenme bahçeleri, cami ve kamu kurum kuruluşlarını dezenfekte etti. Marmaris Belediye Park Bahçeler Müdürü Ali Erdil, “Halkımızın ve misafirlerimizin sağlığı için her 10 günde bir çalışma yapılacak” dedi.