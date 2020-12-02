Özel öğrencilere burs

1 Aralık Paylaşma Günü’nde Tohum Otizm Vakfı, #PaylaşmaGünü kampanyasıyla kurumlar ve bireyler otizmli çocuklara destek olmaya davet etti. Dayanışma ve beraberliğin her zamankinden çok daha önemli olduğu günler yaşadıklarına vurgu yapan Vakfın Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, “Eğitim her çocuğun anayasal hakkıdır ama onlar için eğitim tek çaredir. Paydaşlarımızla birlikte eğitim alan otizmli çocukların burs fonuna katkı sağlamaya çalıştık” dedi. Sezgin, TOHUM yazıp 5290’a SMS atarak destek olunabileceğini sözlerine ekledi.