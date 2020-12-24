Özel programla davet

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile bir araya gelen Tugay, Koç ve Coşkuner; ertesi gün de parti grup toplantısına katıldı, milletvekilleriyle görüşmeler yaptı. Başkan Tugay, “Kendisini Karşıyaka’mıza davet ettik. Davetimizi olumlu karşıladı ve icabet edeceğini söyledi. Karşıyakalılara selam ve sevgilerini iletti. En kısa zamanda bir program düzenleyip kendilerini ilçemizde ağırlamanın onurunu yaşayacağız” diye konuştu.