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    HaberlerEge Haberleri Özel sporcunun en özel günü oldu
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    11.05.2020 - 00:02 |

    Özel sporcunun en özel günü oldu

    İzmir’de zihinsel engeline rağmen başladığı cimnastik sporunda 10 yılda 40 madalya kazanan Filiznur İmer, Kovid-19’u yenen annesi Süreyya Elçekin ile en özel Anneler Günü’nü kutluyor.

    Özel sporcunun en özel günü oldu

    Salgın nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan başarılı sporcu, evde annesiyle yeniden antrenman yapmanın mutluluğunu yaşıyor; ayrı kaldıkları günlere inat sımsıkı sarılıyor. Anne-kız, Anneler Günü’ü kestikleri pastayla kutladı. AA

    Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Anneler Günü paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.
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    Yalın'dan Anneler Günü'ne özel şarkıŞarkıcı Yalın, Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Parçayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yalın, büyük ilgi gördü.
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