11.05.2020 - 00:02 |
Özel sporcunun en özel günü oldu
İzmir’de zihinsel engeline rağmen başladığı cimnastik sporunda 10 yılda 40 madalya kazanan Filiznur İmer, Kovid-19’u yenen annesi Süreyya Elçekin ile en özel Anneler Günü’nü kutluyor.
Salgın nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan başarılı sporcu, evde annesiyle yeniden antrenman yapmanın mutluluğunu yaşıyor; ayrı kaldıkları günlere inat sımsıkı sarılıyor. Anne-kız, Anneler Günü’ü kestikleri pastayla kutladı. AA
Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Anneler Günü paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.