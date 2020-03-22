22.03.2020 - 00:01 |
Özel video
Turgutlu’da işitme yönünden dezavantajlı olan vatandaşlar için hazırlanan videoda, belediye personeli ve işaret dili eğitmeni Gözde Sönmez tarafından koronavirüs karşısında yapılması gerekenler işaret diliyle tek tek anlatıldı.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.