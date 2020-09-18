Özgener ve Sepillere ihtiyaç var!

İzmir futbolu gündeme geldiği zaman söylediğim tek bir kelime var; lobi, lobi, lobi...



Saha dışı faktörlerin böylesine etkin olduğu bir konjonktürde, hiç şüphesiz ki İzmir futbolu lobisiz kalmanın bedelini yıllarca alt liglerde kalarak ödedi ve ödüyor.





Bu makus talihin son acı halkası ise Mehmet Sepil’in Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini devre arasında bırakacağını duyurması oldu.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in süreçte mutlaka haklı sebepleri olduğuna eminim. Özellikle İstanbul kulüpleri ve Anadolu kulüpleri arasında adalet terazisini dengede tutmak her babayiğidin harcı değildir. Yine de tabii gönül, devam etmesini isterdi...



Peki İzmir futbolunun hiç mi lobisi yok ya da olmadı? Olmaz mı...



1980 yılına gidelim. Merhum iş insanı Mazhar Zorlu’nun, yönetim kurulu üyeliklerini bir tarafa koyduğumuzda 46 günlük bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevi bulunuyor. Yakın geçmişte baktığımızdaysa İzmir adına başarı olarak konuşabileceğimiz gelişme, şu anda İzmir Ticaret Odası Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren, ağabeyim gibi sevdiğim Mahmut Özgener’in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmasıdır.



2004-2006 yılları arasında TFF Yönetim Kurulu üyesi olan Mahmut Özgener’in, 2008’de Hasan Doğan’ın ani vefatıyla birlikte TFF Başkanlığı görevine gelmesi ve “seçilmiş” bir başkan olarak 3 yıla yakın bir süre bu görevi sürdürmesi İzmir adına bir şanstı.







Başa dönecek olursak İzmirli iş insanlarının TFF bünyesinde yöneticilik ve hatta başkanlıklarına son halka olarak Mehmet Sepil’in Kulüpler Birliği Başkanı olması, kentin spor hafızasına kazınacak bir gelişmedir.



Keşke Mehmet Sepil ve Mahmut Özgener gibi spor için, kent için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen ve aynı zamanda İzmir’i Ankara ve İstanbul’da temsil kabiliyetine sahip isimler çıkarabilsek de, kentin yerini sağlamlaştırabilsek...



İnanın dostlar İzmir adına çok şey istemiyorum. Tek isteğim, futbolun coğrafyamızda vücut bulduğu bu kadim kentin, hak ettiği yeri bulmasıdır. Bunun da yolu siyasilerin, bürokratların ve spor yöneticilerinin el ele vermesinden geçiyor. Bunun yolu koltuğa oturmaktan değil, koltukların hakkını vermekten geçiyor.