Özgür Başkan tribüne döndü

Koronavirüs salgınına yakalanması nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördükten sonra iyileşerek evinde dinlenmeye çekilen Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 2-1 kazandıkları Akhisarspor maçını tribünden takip etti. Maçtan sonra gelen galibiyet ve futbolcuların kenetlenmesi genç başkanın yüzünü güldürdü. Kulübün sosyal medya hesabından Özgür Ekmekçioğlu için, “Hoş geldiniz” mesajı yayınlanırken, Ekmekçioğlu da bu paylaşıma, “Hoş bulduk” karşılığını verdi.

Öte yandan Ankara ve Adanaspor’un ardından evinde Akhisarspor’u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Altay, topladığı 9 puanla zirve yarışına ortak oldu. Siyah beyazlılar, 9 kez rakip fileleri sarsıp, kalesinde 2 gol gördü. Süper Lig parolasıyla başladığı sezonda koronavirüs vakaları nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen İzmir temsilcisi, yaralarını çabuk sararak yeniden iddialı konuma geldi.

Altay, 26 puana ulaşıp Play Off hattındaki yerini sağlamlaştırırken, ilk 2’ye de göz kırptı. Siyah beyazlı takım bu sezon geriye düştüğü maçlarda 3. kez skoru lehine çevirmeyi başardı. Daha önce Menemenspor (2-1) ve Bursaspor (3-1) randevularında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan zaferle ayrılan Altay, Akhisar’a aynı kaderi yaşattı.

İyi gidişatı sürdürmek istediklerini söyleyen Teknik Direktör Yücel İldiz, “Sonuna kadar maçı kovaladık. Zorlukları aşarsanız hedefi yakalarsınız. Biz de her maç zorlukları aşarak hedefe doğru gideceğiz” dedi.