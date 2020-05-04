04.05.2020 - 00:03 |
‘Özgür toplum için özgür basın şart’
CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde, “Basının özgür olması hem adaletli hem de özgür bir toplumun vazgeçilmezidir” açıklaması yaptı. Serter, “Ülke içinde barışın sağlanması da ancak özgür basın ve özgürce yazabilen gazetecilerle mümkün” ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin oğlunu kaçırdığı Salih Gökçe ile görüştüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile telefonda konuştu.
Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılarAntalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.