‘Özgür toplum için özgür basın şart’

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde, “Basının özgür olması hem adaletli hem de özgür bir toplumun vazgeçilmezidir” açıklaması yaptı. Serter, “Ülke içinde barışın sağlanması da ancak özgür basın ve özgürce yazabilen gazetecilerle mümkün” ifadelerini kullandı.