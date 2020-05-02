02.05.2020 - 00:02 |
Özkaya’dan tam burs
Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları, virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına tam burs sunuyor.
Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, “Sağlık çalışanlarımızı her zaman olduğu gibi desteklemeliyiz. Bursumuz tüm okullar ve kurslarımızı kapsıyor. Hayatını ortaya koyarak görevini yapanlara minnettarız. Huzur içinde uyumaları için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” diye konuştu.
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.