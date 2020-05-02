Özkaya’dan tam burs

Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, “Sağlık çalışanlarımızı her zaman olduğu gibi desteklemeliyiz. Bursumuz tüm okullar ve kurslarımızı kapsıyor. Hayatını ortaya koyarak görevini yapanlara minnettarız. Huzur içinde uyumaları için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” diye konuştu.