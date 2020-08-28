Özkaynaklarla çevre temizliği sürdürülüyor

Selçuk Belediyesi, kent yaşamını kolaylaştırmak ve çevre temizliğine katkı sunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen çöp kutularının yanı sıra Selçuk Belediyesi’nin kendi imalatı olan aydınlatma direkleri de Aslanlı Havuz çevresine monte edildi. Daha temiz bir çevre, daha yaşanılabilir bir kent için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Hayatı kolaylaştırmak istiyoruz” dedi.