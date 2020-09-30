Özkaynaklarla hizmet

Uzun yıllar İZSU, İZMİR GAZ ve Gediz Elektrik tarafından sürdürülen altyapı çalışmalarının yapıldığı sokakta toplam 3 kez kazı yapıldığını belirten Başkan Yardımcısı Cansu Bakıcıol, kentin iki yakasını birbirine bağlayan sokağın; yeni Şirince Yolu ana aksı konumunda bulunması, üzerinde büyük bir okul ve ciddi konut yapılaşmasının olması sebebiyle de önemli olduğunu ifade etti.