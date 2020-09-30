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    30.09.2020 - 00:01 |

    Özkaynaklarla hizmet

    SELÇUK Belediyesi, kendi özkaynaklarıyla 14 Mayıs Mahallesi 4020 Sokak’ı baştan aşağı yeniliyor.

    Özkaynaklarla hizmet

    Uzun yıllar İZSU, İZMİR GAZ ve Gediz Elektrik tarafından sürdürülen altyapı çalışmalarının yapıldığı sokakta toplam 3 kez kazı yapıldığını belirten Başkan Yardımcısı Cansu Bakıcıol, kentin iki yakasını birbirine bağlayan sokağın; yeni Şirince Yolu ana aksı konumunda bulunması, üzerinde büyük bir okul ve ciddi konut yapılaşmasının olması sebebiyle de önemli olduğunu ifade etti.

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