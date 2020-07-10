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    HaberlerEge Haberleri Özlem hocanın civciv mesaisi
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    10.07.2020 - 00:01 |

    Özlem hocanın civciv mesaisi

    Pandemide eğitim ve öğretime ara verilmesine rağmen okul bahçesindeki tavukları için özveriyle çalışan İzmir’deki ana sınıfı öğretmeni Özlem Barış Güney, yaz tatilinde de yumurtadan yeni çıkan civcivleri için çaba sarf ediyor.

    Özlem hocanın civciv mesaisi

    Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından etkilenmemek için “özel izin belgesi” alan Güney, “Sabahları kümesi temizleyip, yemlerini, sularını kontrol ettim. Hava kararmaya başladığında tekrar kümese kapattım. 21 günlük süreci çok şükür atlattık ve şu an minik civcivlerimize kavuştuk. Bu mutluluk anlatılamaz. Haftaya ikinci tavuğun civcivlerine kavuşacağız inşallah” dedi. Müdür Özcan İkbal da Özlem öğretmenin her zaman fark oluşturan çalışmalara imza attığını, bu süreçte de onun özverili çabalarına şahit olduklarını ifade etti.

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