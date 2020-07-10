Özlem hocanın civciv mesaisi

Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından etkilenmemek için “özel izin belgesi” alan Güney, “Sabahları kümesi temizleyip, yemlerini, sularını kontrol ettim. Hava kararmaya başladığında tekrar kümese kapattım. 21 günlük süreci çok şükür atlattık ve şu an minik civcivlerimize kavuştuk. Bu mutluluk anlatılamaz. Haftaya ikinci tavuğun civcivlerine kavuşacağız inşallah” dedi. Müdür Özcan İkbal da Özlem öğretmenin her zaman fark oluşturan çalışmalara imza attığını, bu süreçte de onun özverili çabalarına şahit olduklarını ifade etti.