‘Özlemle anıyorum’

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 90. yıldönümüyle ilgili bir mesaj yayımladı, “4 Şubat 1931 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Denizli’ye teşrif ederek halk ile bir araya gelmiş ve istişarelerde bulunmuştur. O’nu ve silah arkadaşlarını büyük bir özlemle, minnetle ve saygıyla anıyorum” dedi.