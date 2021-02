Özlenen Göztepe

Bülent Buda: Bu oyunda sıkıntılı durum, skoru koruma telaşına büründüğünüzde başlıyor. İkinci yarıya yüksek tempoda, baskılı bir oyunla giriş yapan rakibin karşısında o evreyi aşıp aşmama hesapları içindeyken tüm Göztepelilere penaltı hayat öpücüğü gibi geldi. İki farka ulaşınca bu iş burada biter diye sevinirken Başakşehir’in eylemleri, girişimleri, oyunu yorumlayışı hiç de öyle pes etmiş, vazgeçmiş gibi görünmüyordu.

Öyle olduğunu da ikinci golün hemen ardından farkı yeniden bire indirdiklerinde tanık olduk. Ve golün ardından atakları, gol arayışlarını da ara vermeksizin sıklaştırınca eyvah dedik haliyle. 70’li dakikalarda Alpaslan’ın duran top girişimlerinde bir tanesini denk getirse, ‘Oh be dünya varmış, rahatladık’ diyecektik haliyle.

Soner maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşuyor, ‘Bu maçta taktik maktik yoktu. Her koşulda kazanmaktı düşündüğümüz’. Soner’e yorumundan dolayı hem katılıyor hem de o müthiş kafa golünden ötürü kutluyorum. Müthiş bir istek, sıra dışı bir kafa darbesi, elbette tutku, coşku ile donatılmış kaslar.

Ve Alpaslan’ın maç bitimindeki gözyaşları. Evet bu genç adam şimdi büyük Göztepeli olmuş dedirtti. Bu gözyaşları mutluluk, sevinç ile ait olma duygusunun dışa vurumuydu.

Fatih Tanfer: Göztepe, Başakşehir karşısında maçın ilk 60 dakikasında oyunun mutlak hakimiydi.

Göztepe’de olumlu olan hem futbolcular hem de takım oyun anlamında gelişiyor. Ve performansları inanılmaz düzeyde artıyor. Defans merkezinde Alpaslan ve Atınç bu maçta görev aldılar. Görevlerini yaptılar. Alpaslan da duran toplarda hücuma katılıp üç kafa vuruşu yaptı.

Savaşan, kazanır

Gassama her geçen gün gelişiyor. Berkan iki yönlü çok iyi oynadı. Soner hem golünü attı hem de orta alanla hücum arasındaki bağlantıyı kurdu. Kilit paslarıyla çok iyiydi. Zulj her geçen gün daha iyi olacak. Obinna inanılmaz toplar kazanıyor. Ndiaye’nin her geçen gün yeni yeni yetenekleri ortaya çıkıyor. Jahovic faydalı ancak şu an 60 dakikalık gücü var. Halil hücumdaki yeni alternatifler yüzünden rahatladı. Yeni oyun düzeninde çok daha etkili olacak. Takım olarak fizik gücü ön plana çıkıyor. Ünal Hoca’nın mesajı net. Koşan, çalışan bu formayı alır. Ünal Hoca total futbol anlayışını geliştiriyor. Top Göztepe’deyken sahayı genişletiyor. Top rakipteyken alan daraltıyorlar. Topu rakipten daha çabuk kazanmaya başladılar. Bence geliştirmeleri gereken nokta, topu kazandıktan sonra rakip kaleye daha etkili gitmek ve final vuruşlarında biraz daha dikkat etmek. İzlenmekten keyif alınacak bir Göztepe geliyor. Umarım yanılmam.

Mehmet Demirtaş: Uzun süre sonra defans tandeminde Atınç ve Alpaslan vardı. Açıkçası iyi de bir performans gösterdiler. Bence Başakşehir’in yapmaya çalıştığı geriden pas ağını örme işini Göztepe yapınca maçın boyutu orada değişti. Orta alanda Soner’in etkinliği de geçiş hücumlarında altın değerinde bir yapıdaydı. Zaman zaman inişli çıkışlı bir grafik sergilese de Soner’in son haftalarda yaptığı işlere şapka çıkarmak lazım.

Çok şık bir kafa golünü de atarak pastanın çileğini tamamladı. Her ne kadar skor üretemeseler de Ndiaye ve Jahovic’in rakip defans hattını birbirine katması düğümü çözen bir başka etkendi. Jahovic çok net bir pozisyonda kaleci Mert’e takıldı, 2-0 sonrası da adeta bir defans gibi Göztepe’nin golünü çıkardı. Tabi burada futbol şansı Göztepe’den yana değildi. Göztepe 2 attı, daha fazlası da mümkündü. Mental ve fiziksel açıdan iyi görünen Göztepe’de 11’in kimyası birbirine tutmuş gözüküyor. Müthiş, özlenen, beklenen, istenen ve de hak edilen bir galibiyet oldu. Şimdi kafalarda bir soru işareti. Bu oyun ve galibiyet ne kadar uzun sürecek? Önemli olan nokta o. Günü kurtarmak değil, bu başarıyı sezona yaymak gerek.



Tarihi anlaşma imzalandı





Spor Toto Süper Lig’de son olarak Medipol Başakşehir’i evinde 2-1 yenerek çıkışa geçen Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, yönetiminde 2 senedir yerli-yabancı yatırım şirketlerine bir miktar veya çoğunluk hisse devri yapması gündeme gelen sarı kırmızılılarda ilk kurumsal yatırım gerçekleştirildi. Birçok yerli ve yabancı yatırımcıyla görüşen Mehmet Sepil, Two Zero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kurucusu olup sadece futbol yatırımlarına odaklı Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi ile anlaşmaya vardı.

Göztepe’de son dönemde menajerlik görevinde bulunan ve transferlerde söz sahibi olan Erk Toros’un Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi’nin ortaklarından olduğu öğrenildi. Taraftarlar ise kulübe yapılan yatırımları genellikle olumlu karşıladı.

HOROZ DİBE ÇÖKTÜ





Bülent Buda: Şöyle bir yorum yapılıyor maç öncesi; Sagal, takımın en iştahlı, hırslı, istekli, galibiyet özlemiyle yanıp tutuşan, bir biçimde takımı da ateşleyen bir karakter sergilemesine karşın acaba ne zaman gol atacak? Bu yorum Sagal’ın akıttığı terin karşılığını alamadığı için bir tür yakınma. Olumsuz bir eleştiri değil. Alan dizilişi ile seçilen ilk 11, önce kaleyi güvenceye alma, ardından hızlı karşı ataklar, gole ulaşma amacı taşıyor gibi görünüyordu. Elbette bize düşmez ama sıralamadaki konuma göre bence hakemin başlama düdüğü ile öncelik kalesini savunan değil, rakibin ummadığı, beklemediği baskın, yürekli girişimlerle onları şok edecek, şaşırtacak eylemlerle öne geçmek, gole, gollere ulaşma amacı taşımalıydı. Yani diyeceğim o ki, geriye düştükten sonra Dossevi, Bakalorz, Mesanovic girişimleri atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra pek bir işe yaramıyor. Yani kısaca, Denizli bundan böyle yememek için değil atmak için bir oyun alanı dizilişi ile felsefesini yerleştirmeli takım içinde.

Fatih Tanfer: Konyaspor karşısında alınan mağlubiyet takımı iyice zor duruma düşürdü. İlk yarıda dengede geçen maçta ikinci yarıdaki Konyaspor’un yaptığı büyük baskı karşısında istenilen tepkiyi veremedi. Tempoyu artıran Konyaspor karşısında zayıf noktaları ortaya çıktı. Bilhassa iki bekin savunmadaki zaafları, yerleşim ve adam paylaşımındaki hatalar, orta alandaki çok fazla top kaybı göze çarptı. Hücumda Rodallega, Sagal ve Ahmed pozisyona girdiler ancak golü bulamadılar. Sonuçta üç puanı bıraktılar. Yine izah ediyorum. Denizlispor’un hakikaten iyi oyuncuları var. Ancak alacakları puan ve puanlarla güçlerini göstermek zorundalar.

Mehmet Demirtaş: Maç aksiyonu içerisinde gidişata yön verecek hamleleri yapmak için 60’lı-70’li dakikaları beklemek kural mıdır bu oyunda? İlk yarının bitimi, ikincisinin başlangıcında olamaz mı bu işler? Denizlispor beraberlik için oynadı adeta. Yani gol atmak, maçı koparmak için iştahlı bir görüntü yoktu. Hele hele yenilen 2 gol de zaaflar yine gün yüzünde. Defans sinyal veriyor. Bu duruma başkaldıracak bir de futbolcu aranıyor. Sıcak ve açık havada oynanan mücadelede kabus dolu bir gün yaşadılar.

Sakatlardan sevindirici haber



Spor Toto Süper Lig’de 7 haftadır son sırada yer alarak her geçen hafta kurtuluş umutlarını azaltmaya başlayan Yukatel Denizlispor’da alt sıralardaki direkt rakiplerden Gençlerbirliği’yle oynanacak hayati öneme sahip maç öncesi sakatlardan iyi haber geldi. İyileşen Recep Niyaz, Hadi Sacko ve Veton Tusha’nın takımla çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi. Denizli Atatürk Stadı’nda cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak mücadelede cezalı duruma düşen Lopes’den yararlanamayacak Denizlispor’da Recep, Sacko ve Tusha’nın iyileşmesi yüzleri biraz olsun güldürdü.