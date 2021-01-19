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    HaberlerEge Haberleri Ozon, Mucizeler yaratıyor
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    19.01.2021 - 00:02 |

    Ozon, Mucizeler yaratıyor

    Ozon, Mucizeler yaratıyor

    Günümüzde kullanım alanı gittikçe artan ozon tedavisinin kadın hastalıkları ve doğum alanında da güvenle kullanılabildiğini belirten Batı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz, ozon tedavisinin vajinal mantarların tedavisinde de kullanılabildiğini söyledi. İnce bir sonda yardımı ile vajinaya ozon verildiğini belirten Gürbüz, “İşlemde ilaç kullanılmadığı için vücudun bağışıklık sistemi etkilenmez. Kişi günlük hayatına kısa sürede dönebilir. Mantarın tekrarlama riski de en aza iner” dedi.

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