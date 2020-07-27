Özür dilerim!

Genç teknik adam, “Pandemi arası sonrasında aldığımız sonuçlar en başta Göztepe camiasının daha sonra bizlerin kabul edebileceği sonuçlar değildi. Bu karşılaşmayı en azından üzerimizdeki kötü enerjiyi atabilmek adına bir fırsat olarak görüyorduk. Oyuncular bunun reaksiyonunu sahada verdiler. Hem iyi futbol oynadılar hem de çok iyi mücadele ettiler. Onlara teşekkür ediyorum. Pandemi sonrasındaki süreç için de taraftarımızdan özür diliyorum” dedi.