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    HaberlerEge Haberleri Özür dilerim!
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    27.07.2020 - 00:00 |

    Özür dilerim!

    Sivasspor’u yenerek 2019-2020 sezonunu mutlu bitiren Göztepe’de geleceği belirsiz olan Teknik Direktör İlhan Palut, taraftarlardan özür diledi.

    Özür dilerim!

    Genç teknik adam, “Pandemi arası sonrasında aldığımız sonuçlar en başta Göztepe camiasının daha sonra bizlerin kabul edebileceği sonuçlar değildi. Bu karşılaşmayı en azından üzerimizdeki kötü enerjiyi atabilmek adına bir fırsat olarak görüyorduk. Oyuncular bunun reaksiyonunu sahada verdiler. Hem iyi futbol oynadılar hem de çok iyi mücadele ettiler. Onlara teşekkür ediyorum. Pandemi sonrasındaki süreç için de taraftarımızdan özür diliyorum” dedi.

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