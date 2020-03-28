28.03.2020 - 00:01 |
Özveriyle çalışan ekiplere minnettarız
Kamu kurumlarınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na Ayvalık’ta belediye tam destek veriyor.
Tüm birimleriyle çalışan Ayvalık Belediyesi, gelen talepleri karşılamak için aşevinin günlük yemek kapasitesini artırdı. Başkan Mesut Ergin, “Temizlikten veterinerliğe, sosyal işlerden emniyete kadar, özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.
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