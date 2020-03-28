Özveriyle çalışan ekiplere minnettarız

Tüm birimleriyle çalışan Ayvalık Belediyesi, gelen talepleri karşılamak için aşevinin günlük yemek kapasitesini artırdı. Başkan Mesut Ergin, “Temizlikten veterinerliğe, sosyal işlerden emniyete kadar, özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.