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    HaberlerEge Haberleri Özveriyle çalışan ekiplere minnettarız
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    28.03.2020 - 00:01 |

    Özveriyle çalışan ekiplere minnettarız

    Kamu kurumlarınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na Ayvalık’ta belediye tam destek veriyor.

    Özveriyle çalışan ekiplere minnettarız

    Tüm birimleriyle çalışan Ayvalık Belediyesi, gelen talepleri karşılamak için aşevinin günlük yemek kapasitesini artırdı. Başkan Mesut Ergin, “Temizlikten veterinerliğe, sosyal işlerden emniyete kadar, özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.

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