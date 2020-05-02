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    HaberlerEge Haberleri ‘Özveriyle sahadalar’
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    02.05.2020 - 00:08 |

    ‘Özveriyle sahadalar’

    ‘Özveriyle sahadalar’

    Salgında fedakarca çalışan belediye, sağlık ve hizmet çalışanları başta olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Tüm belediye çalışanları salgının yayılımını önlemek, ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve vatandaşın gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak için bütün gücünü ortaya koydu.Yaklaşık iki aydır özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

    2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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    Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettilerAntalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'de sokakta tek başına dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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