‘Özveriyle sahadalar’

Salgında fedakarca çalışan belediye, sağlık ve hizmet çalışanları başta olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Tüm belediye çalışanları salgının yayılımını önlemek, ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve vatandaşın gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak için bütün gücünü ortaya koydu.Yaklaşık iki aydır özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.