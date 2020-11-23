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    HaberlerEge Haberleri PAH hastalarına şifa dağıtacak
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    23.11.2020 - 00:02 |

    PAH hastalarına şifa dağıtacak

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi’nde akciğer yüksek tansiyonu olarak bilinen Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH) hastalarına özel bir klinik açıldı.

    PAH hastalarına şifa dağıtacak

    Kirli kanı kalbin sağ tarafından akciğerlere getiren pulmoner arter ismi verilen damarlarda, kan basıncının artması sonucu Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon hastalığının ortaya çıktığını belirten Kardiyoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Ayşegül Türkoğlu Pehlivanoğlu, belirtilerinin çabuk yorulma, nefes darlığı, baş dönmesi, bayılma, göğüste sıkışma hissi, çarpıntı, bacaklarda şişmenin oluşması olarak tanımlandığını söyledi. Kardiyoloii Uzmanı Prof. Dr. İstemihan Tengiz de, kliniğin Ege’de ilk kez özel üniversite hastanesinde açıldığını kaydetti.

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