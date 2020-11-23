PAH hastalarına şifa dağıtacak

Kirli kanı kalbin sağ tarafından akciğerlere getiren pulmoner arter ismi verilen damarlarda, kan basıncının artması sonucu Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon hastalığının ortaya çıktığını belirten Kardiyoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Ayşegül Türkoğlu Pehlivanoğlu, belirtilerinin çabuk yorulma, nefes darlığı, baş dönmesi, bayılma, göğüste sıkışma hissi, çarpıntı, bacaklarda şişmenin oluşması olarak tanımlandığını söyledi. Kardiyoloii Uzmanı Prof. Dr. İstemihan Tengiz de, kliniğin Ege’de ilk kez özel üniversite hastanesinde açıldığını kaydetti.