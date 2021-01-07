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    HaberlerEge Haberleri Pakdemirli ile Tarım Bayramı
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    07.01.2021 - 00:10 |

    Pakdemirli ile Tarım Bayramı

    Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi, Mekteb-i Zirai Şahane’nin 10 Ocak 1846 tarihinde kurulması ile başlayan tarım eğitiminin 175’inci yıldönümünü kutluyor.

    Pakdemirli ile Tarım Bayramı

    Yarın saat 10.30’da MÖTBE Kültür Merkezi’nde, salgın önlemleri çerçevesinde gerçekleşecek olan etkinliğe; Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum ile ilgili akademisyenler katılacak. Konuşmaların ardından üniversite lojmanlar bölgesinde fidan dikim töreni gerçekleştirilecek.
    Etkinlik, Ege Üniversitesi Televizyonu (EÜTV) Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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