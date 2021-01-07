Pakdemirli ile Tarım Bayramı

Yarın saat 10.30’da MÖTBE Kültür Merkezi’nde, salgın önlemleri çerçevesinde gerçekleşecek olan etkinliğe; Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum ile ilgili akademisyenler katılacak. Konuşmaların ardından üniversite lojmanlar bölgesinde fidan dikim töreni gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Ege Üniversitesi Televizyonu (EÜTV) Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.